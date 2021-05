Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá são eleitos para seleção do Campeonato Francês

O Campeonato Francês terminou no último domingo com o título do Lille, que superou o poderoso Paris Saint-Germain na disputa nacional. Após o encerramento da competição, a Ligue 1 anunciou a seleção do torneio, que conta com os brasileiros Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá.

+ Veja a tabela final do Campeonato Francês

O PSG conta com cinco atletas ao todo. Além dos dois brasileiros, o goleiro Keylor Navas, o zagueiro Kimpembe e o atacante Mbappé estiveram na lista. Companheiro de Lucas Paquetá, o holandês Memphis Depay foi mais um do Lyon. Campeão, o Lille também colocou dois atletas no time.

O time ideal foi formado por: Keylor Navas (PSG), Jonathan Clauss (Lens), Marquinhos (PSG), Kimpembe (PSG) e Reinildo Mandava; Benjamin André (Lille), Aurélien Tchouaméni (Monaco) e Lucas Paquetá; Memphis Depay (Lyon), Neymar (PSG) e Kylian Mbappé (PSG).

+ Lesões tiram craques da Eurocopa. Veja a lista!

VEJA OS NÚMEROS

Marquinhos​25 jogos3 gols1 assistência

Neymar​18 jogos9 gols6 assistências

Neymar e Marquinhos são dois dos principais nomes do PSG (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Lucas Paquetá​30 jogos9 gols5 assistências

Paquetá superou as expectativas em sua primeira temporada no Lyon (Foto: JEFF PACHOUD / AFP)