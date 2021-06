Marquinhos comemora volta ao Corinthians: 'Meu time do coração'

O Corinthians terá uma novidade na noite desta quarta-feira para enfrentar o São Paulo, na Neo Química Arena. Trata-se do atacante Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport, a pedido de Sylvinho, e será opção, provavelmente no banco de reservas, para o Majestoso. Ele não escondeu a felicidade no retorno.

Em entrevista para a TV oficial do clube, o corintiano de 24 anos se disse motivado para o desafio e pronto para fazer tudo pelo seu time do coração. Além disse, ele acredita ter voltado muito mais maduro para esta passagem.

- Estou feliz, muito motivado, acho que eu volto dez vezes mais maduro para conseguir fazer um bom trabalho aqui no meu time do coração e estar à disposição quando o professor quiser - comentou o atacante.

Formado na base do Timão, Marquinhos foi campeão da Copa São Paulo de 2017 com o clube, mas jogou apenas uma vez com os profissionais, em um amistoso contra o Santos, no início de 2019. Desde a sua profissionalização, ele já foi emprestado para Bragantino, Ponte Preta e Sport, onde estava ultimamente. De volta ao Corinthians, ele se sentiu em casa novamente.

- A chegada foi melhor do que eu esperei, todo mundo, como sempre, foi muito respeitoso e me receberam muito bem, desde a minha chegada com meus 15 anos e hoje não foi diferente, acho que foi até mais especial, por estar voltando de um empréstimo, que é sempre muito difícil - concluiu.

Marquinhos e seus companheiros recebem nesta quarta-feira, às 21h30, o São Paulo para mais um Majestoso na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Alvinegro é o 11º colocado na tabela.