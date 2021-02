Marinho manda o recado no Santos: "Ninguém aqui saiu de férias ainda"

O Santos divulgou o vídeo dos bastidores da vitória da equipe diante do Coritiba no último sábado. No jogo, marcado por ser a aparição de número 250 de Pará com a camisa do clube, o atacante Marinho fez questão de dizer que a vitória foi para o lateral.

- Importante a gente agradecer à Deus. Equipe lutou, se dedicou, fizemos nosso dever de casa. Parabenizar o Pará pelos 250 jogos, a gente pode dar essa vitória para ele - disse Marinho, em entrevista à Santos TV.

Outra fala marcante do atacante foi dirigida aos companheiros, numa roda formada no vestiário, depois da vitória. Marinho pediu dedicação total nos últimos jogos do Brasileirão.

- Ninguém aqui saiu de férias ainda. Continuar com os pezinhos no chão, se dedicando. Segunda-feira a gente está junto pensando no clássico já - afirmou.

O clássico citado por Marinho será contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 19h, na Vila Belmiro. O jogo é visto como decisivo para as duas equipes na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe tem 50 pontos. O rival tem 49.