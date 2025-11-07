Maresca vê Estêvão pronto para ser titular e reforça confiança em meio à disputa no Chelsea Estadão Conteúdo 07.11.25 11h23 Enzo Maresca elevou o tom de confiança sobre Estêvão na véspera do duelo contra o Wolverhampton. O treinador afirmou que o brasileiro "está pronto para começar jogando", destacando que a disputa por vagas tem elevado o nível do elenco. Segundo ele, a maturidade do atacante de 18 anos já o credencia a iniciar partidas com naturalidade, mesmo em um ambiente competitivo. O técnico também brincou sobre o processo de adaptação do garoto, revelando detalhes do dia a dia em Londres. Maresca contou que, na última semana, o jovem reclamou do frio inglês, ainda em outubro. "Imagine em dezembro, janeiro", disse, rindo. A leveza nas palavras contrasta com a importância crescente de Estevão no time, autor de quatro gols - dois deles na Champions - além de uma assistência. Maresca reforçou que há um trabalho específico para acelerar a evolução do ex-Palmeiras. O Chelsea, segundo ele, busca criar as melhores condições para que o brasileiro se acostume ao ritmo da Premier League. A convicção do treinador é clara: o talento do atacante já se traduz em produtividade e impacto imediato, justificando minutos maiores e, possivelmente, a titularidade. O comandante também respondeu a críticas de Wayne Rooney sobre seu modelo de rodízio. Ele foi direto ao afirmar que "estamos em uma era em que qualquer um pode dizer o que quiser" e que é impossível manter os mesmos jogadores em 65 partidas por temporada. Maresca insistiu que a alternância não é improviso, mas parte de uma filosofia definida desde sua chegada ao clube. Para sustentar seu argumento, Maresca citou números recentes da equipe. O Chelsea, segundo ele, acumula quatro jogos sem sofrer gols em dez rodadas - o dobro do registrado na temporada passada após 11 partidas. O treinador lembrou ainda que, caso vença neste sábado, superará a pontuação alcançada no mesmo estágio da campanha anterior, reforçando a ideia de que há consistência. Apesar da oscilação natural de um time em reconstrução, o italiano acredita que a expectativa em torno do elenco mudou e gera uma percepção distorcida do desempenho. Para ele, os resultados mostram evolução, ainda que parte da crítica não reconheça o processo. "Os números estão aí, e podemos até estar melhores do que no ano passado", afirmou. Sétimo colocado com 17 pontos, o Chelsea recebe o Wolverhampton, lanterna da Premier League, neste sábado, às 17h, em Stamford Bridge. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41