Marcos Rocha exalta força do Palmeiras e diz que time é movido a títulos: 'Nosso motivacional'

Na luta pela conquista do tetracampeonato paulista, o Palmeiras treinou nesta quinta-feira para dar prosseguimento à preparação do técnico Abel Ferreira para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, marcado para este domingo, No Allianz Parque.

Um dos jogadores mais experiente do elenco, Marcos Rocha comentou sobre como o elenco se mantém motivado mesmo vindo de seguidas conquistas.

"Sobre recordes, marcas, sempre foi o nosso motivacional aqui dentro do clube. É o que o Abel passa para gente desde o começo da temporada, o que poderíamos alcançar como equipe, como deixar o nosso nome ainda mais forte dentro do Palmeiras", afirmou o lateral-direito.

Muito dessa mentalidade, de acordo com o atleta, pode ajudar a explicar como uma equipe, que teve um desempenho tão oscilante na fase de grupos do Estadual, melhorou de rendimento a partir das etapas eliminatórias.

"O nosso diferencial é esse. A cada jogo, a cada meta, a gente tenta sobressair. Sabemos que uma hora ou outra não vamos conseguir esses resultados, mas o mais importante é estar motivado. E o resultado foi esse jogo maravilhoso que fizemos, para mim um dos melhores do ano", explicou ao comentar o triunfo sobre o São Paulo na semifinal.

Ele comentou ainda o que espera do clássico com o Corinthians. "Dentro da nossa casa, temos de ter tranquilidade, precisamos fazer um resultado positivo, mas também não podemos nos desesperar. É entender a estratégia que vai ser passada pelo nosso treinador e tentar executar da melhor maneira possível", comentou.

No treino desta quinta, os jogadores realizaram atividades técnicas com ênfase em dinâmicas de jogo. Na parte final, os atletas aprimoraram cruzamentos, finalizações e jogadas específicas.