Maratona: Palmeiras chega para o Dérbi com 14 jogos a mais do que o rival durante a pandemia

Palmeiras e Corinthians voltaram a jogar em 22 de julho de 2020, no encontro em Itaquera pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira (18), eles se encontram às 19h (horário de Brasília no Allianz Parque.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulaçãoDe lá para cá, o Verdão avançou às finais do Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil. A maratona fez o time entrar em campo em 50 oportunidades.

Do outro lado, o adversário fez 36 partidas. Eles se enfrentaram na decisão do estadual e, posteriormente, o rival caiu nas oitavas da Copa do Brasil e então só atuou pelo Brasileiro. Houve ainda mais um confronto, no primeiro turno do Brasileirão. Vitória verde como visitante e queda do técnico Thiago Nunes.

O aproveitamento do Palmeiras no período é de 64% (27 vitórias, 15 empates e oito derrotas) contra 52,7% (15 vitórias, 12 empates e nove derrotas). Mesmo com mais compromissos, o Verdão tem desempenho superior.

A diferença de jogos entre eles fica mais evidente em janeiro. O Palmeiras fará o quinto jogo no mês em 18 dias, enquanto o Corinthians jogará o segundo.

O Alviverde ainda entra em campo contra: Flamengo(21), Ceará (24) e Vasco (26), pelo Brasileiro, e faz a decisão da Libertadores dia 30, contra o Santos, no Maracanã. Serão nove compromissos no primeiro mês do ano.