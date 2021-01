Mancini revela bastidores do vestiário após derrota em clássico, mas diz que Corinthians 'vai dar a volta por cima'

Após ser goleado por 4 a 0 para o Palmeiras, nesta segunda-feira (18), em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tônica do vestiário do Corinthians foi de bastante cobrança, pelo menos foi o que revelou o técnico Vagner Mancini em entrevista coletiva virtual após a partida.

- O nosso vestiário pós-jogo foi um vestiário de muita conversa, de olho no olho, dedo em riste, no momento que tinha que ter - disse o treinador.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Ainda assim, o técnico corintiano garantiu que a situação fez parte de um desejo coletivo de garantir bons resultados. Para isso, o comandante do Timão crê que os seus atleta precisarão 'sentir o golpe' contra o Palmeiras para uma sequência de sucesso no Brasileirão.

- Há um dia a dia saudável e de cobrança, a partir do momento que a gente tem essa cobrança, todos eles sabem a importância que tem de se assimilar o golpe, porque o futebol não é feito só de vitórias, e esse tipo de derrotas, diante dos maiores rivais faz com que a gente sinta muito. Mas não tenha dúvidas que até quinta-feira a gente vai reverter esse quadro emocional e vai entrar forte novamente diante o Sport - ressaltou Vagner Mancini.

Com a certeza de que o Corinthians dará a volta por cima, o técnico usa do exemplo da derrota por 5 a 1 para o Flamengo, na 17ª rodada do Brasileirão, no dia 18 de outubro, justamente o segundo jogo de Mancini no comando corintiano. Porém, a partir dali, o Timão somou sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, até o Dérbi.

- O Corinthians não esteve em uma noite feliz, acabou sendo goleado em um jogo, isso dói, machuca, mas vai dar a volta por cima novamente, porque a gente já viveu isso no Campeonato e a equipe reagiu bem. O nosso dia a dia é de cobrança saudável, e eu tenho certeza que quinta vamos dar uma resposta significativa. Faz parte do futebol, temos que entender e muitas vezes a gente não aceita. E hoje foi um dia assim. Não aceitamos esse tipo de derrota, e temos que achar uma rápida solução para apresentar melhor e seguir ao nosso objetivo - comentou Mancini.

A primeira oportunidade do Corinthians demostrar essa volta por cima será nesta quinta-feira, quando, às 21h, enfrenta o Sport, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Para essa partida, o Timão não terá o zagueiro Gil, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, e o volante Gabriel, expulso no Dérbi.