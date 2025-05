Manchester United x Aston Villa: onde assistir ao vivo o jogo hoje (25/05) pela Premier League

Manchester United x Aston Villa disputam hoje, domingo (25/05), a 38ª rodada da Premier League. O jogo ocorrerá às 12h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Manchester United x Aston Villa ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 12h (horário de Brasília).

Manchester United x Aston Villa: prováveis escalações

Manchester United: André Onana; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Leny Yoro; Noussair Mazraoui, Bruno Fernandes, Casemiro, Patrick Dorgu; Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee.

Técnico: Rúben Amorim

Aston Villa: Dibu Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Boubacar Kamara, Amadou Onana; Morgan Rogers, Marco Asensio, John McGinn; Ollie Watkins.

Técnico: Unai Emery

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Aston Villa

Campeonato Inglês

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester

Data/Horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)