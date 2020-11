Manchester United aceitar vender Pogba em 2021 por R$ 394 milhões

O Manchester United já pensa na possibilidade de negociar Paul Pogba na próxima janela de verão europeu. Segundo o portal “Calciomercato”, o preço de saída do meio-campista estaria avaliado em torno de 60 milhões de euros (R$ 394 milhões). Os principais candidatos para a contratação do francês são Juventus e Real Madrid.

Sem a certeza de uma renovação contratual, os ingleses não querer correr o risco de perder o jogador de graça ao final do contrato. Por conta disso, os dirigentes de Old Trafford aceitariam negociar a venda do atleta por um valor bem abaixo do que se especulava ao longo desta temporada.

Os Red Devils se muniram com reforços no setor de meio-campo nas últimas janelas com as contratações de Bruno Fernandes, Van de Beek e apostaram no jovem Facundo Pellistri. Com isso, Pogba pode estar mais distante da Inglaterra após afirmar publicamente que tem o sonho de vestir a camisa merengue.