Manchester City nega ter feito qualquer proposta para Lionel Messi

Nas últimas horas, o jornal inglês "The Sun" publicou que o Manchester City havia enviado uma nova proposta para Lionel Messi: um contrato de cinco anos, mais de 500 milhões de euros e a possibilidade de encerrar a carreira em uma franquia dos Estados Unidos. Pouco depois, a "Sky Sports" desmentiu a informação e, utilizando fontes do clube, garantiu que não houve nenhuma oferta para o camisa 10 do Barça.

Messi não recebeu nenhuma proposta desde o início da atual temporada, quando quase deixou o Barcelona. O argentino veio publicamente admitir que seu desejo era de sair. Ele teve problemas com o ex-presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu.

A publicação da Sky Sports garante que o Manchester City sequer enviou proposta ao jogador, seja no último ano ou agora. Messi garantiu que só decidirá seu futuro após o final da temporada atual.

Pelo Barça, Messi soma 760 partidas, 654 gols e 286 assistências.