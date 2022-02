Mallorca x Athletic Bilbao: onde assistir e o horário de hoje (14/02) pelo Campeonato Espanhol

As equipes Mallorca e Athletic Bilbao disputam nesta segunda-feira (14/02), mais uma rodada do Campeonato Espanhol 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Iberostar, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Mallorca x Athletic Bilbao?

A partida Mallorca x Athletic Bilbao pode ser assistida pelo streaming Star+ e canal ESPN4

Como Mallorca x Athletic Bilbao chegam para o jogo?

A equipe do Mallorca é recente na elite do Campeonato. Porém, o time contabiliza só uma vitória nas últimas cinco rodadas da competição, aparecendo em décimo sétimo lugar com 23 pontos. Já o Athletic Bilbao, está em oitavo lugar com 34 pontos.

FICHA TÉCNICA

Mallorca x Athletic Bilbao

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Iberostar, Espanha

Data/Horário: 14 de fevereiro de 2022, às 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mallorca: Rico; Valjent, Oliván, Raillio, Maffeo; Galarreta, Rodriguez, Sevilla, Kubo; Rodríguez, Muriqi. TÉCNICO: Luis García

Athletic Bilbao: Unai; Vivian, Álvarez, Yuri, De Marcos; Dani García, Muniain, Zarraga, Berenguer; Williams, Raúl García. TÉCNICO: Marcelino García Toral

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)