Ultimate volta contar com presença de público em suas programações

O Ultimate volta receber público em seus eventos nos Estados Unidos. O anuncio foi feito pelo todo poderoso Dana White.

De acordo com o dirigente, o UFC 261 será realizado em Jacksonville, na Flórida, em uma arena com capacidade para 15 mil pessoas no dia 24 de abril.

Dana White publicou ainda que três cinturões estarão em jogo: Kamaru Usman defenderá seu título dos meio-médios contra Jorge Masvidal, Valentina Schevchenko lutará contra Jéssica Bate-Estaca pelo cinturão peso-mosca, e Rose Namajunas irá desafiar Weili Zang pelo título peso-palha.

“Há um ano tenho esperado pra comunicar a vocês que estamos de volta”, comentou.

Em janeiro deste ano, o Ultimate realizou alguns eventos com espectadores, em Abu Dhabi, mas limitado a cerca de 10% da capacidade da arena.

Já o UFC 261 marca o retorno do público com lotação total, até então suspenso desde março do ano passado, devido às restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus.

UFC 261

24 de abril de 2021, em Jacksonville (EUA)

Card do Evento (até o momento):

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Jorge Masvidal

Peso-palha: Weili Zhang x Rose Namajunas

Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Jéssica Bate-Estaca

Peso-médio: Uriah Hall x Chris Weidman

Peso-meio-pesado: Anthony Smith x Jimmy Crute

Peso-galo: Danaa Batgerel x Kevin Natividad

Peso-médio: Brendan Allen x Karl Roberson

Peso-mosca: Jeff Molina x Aoriqileng

Peso-galo: Johnny Muñoz x Mark Striegl

Peso-palha: Ariane Sorriso x Na Liang