UEPA abre inscrições para atividades físicas e esportivas à população em Belém; veja

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) abriu inscrições para vagas em atividades físicas e esportivas, voltadas à comunidade externa, em Belém. Algumas das atividades são gratuitas e outras, pagas. Saiba quais são as atividades e como se inscrever.

A iniciativa deve acontecer no campus III da Uepa, de Educação Física, e está direcionada para crianças a partir de oito anos de idade, adolescentes, adultos e idosos. As vagas ainda contemplam natação para crianças autistas (graus 1 e 2), de oito a dez anos de idade.

Modalidades ofertadas

natação,

hidroginástica,

condicionamento físico,

ginástica,

ginástica funcional,

ginástica rítmica funcional,

balé,

dança moderna,

vôlei.

Modalidades, Horários e Público-Alvo

Natação

Terça e quinta-feira, no período da manhã, para crianças de 8 a 11 anos e de 12 a 14 anos, no nível iniciante e para aqueles que já sabem nadar;

Terça e quinta-feira, no turno da tarde, para pessoas a partir de 15 anos que já sabem nadar;

Quarta e sexta-feira, no turno da manhã, para pessoas a partir de 15 anos, no nível iniciante e para aqueles que já sabem nadar;

Terça e quinta-feira, no período da manhã, para maiores de 18 anos, com turmas voltadas a iniciantes e para os que já sabem nadar.

Natação para Crianças Autistas

Terça e quinta-feira, no turno da manhã, para crianças de 8 a 10 anos, no nível iniciante.

Hidroginástica

Segunda e quarta-feira, no período da tarde; e terças e quintas, pela manhã. Turmas voltadas a maiores de 18 anos, no nível iniciante.

Condicionamento Físico

Segunda, quarta e sexta-feira, no turno da tarde; segunda e quarta-feira, no turno da manhã; e terça e quinta-feira, no período da manhã, para maiores de 18 anos, no nível iniciante.

Ginástica Funcional

Segunda, quarta e sexta-feira, no turno da manhã, para maiores de 18 anos, no nível iniciante;

Segunda e quinta-feira, no turno da manhã, para maiores de 40 anos, no nível iniciante.

Ginástica

Terça e quinta-feira, no turno da manhã, para maiores de 17 anos, no nível iniciante;

Segunda e quarta-feira, no turno da tarde, para pessoas de 18 a 49 anos.

Ginástica Rítmica Funcional

Quarta e sexta-feira, no turno da manhã, para maiores de 18 anos, no nível iniciante.

Ginástica Rítmica

Quarta e sexta-feira, no turno da manhã, para o público de 7 a 18 anos, no nível iniciante.

Balé

Segunda e quarta-feira, no turno da manhã, para o público de 6 a 8 anos, e de 13 a 18 anos, no nível iniciante.

Dança Moderna

Segunda e quarta-feira, no turno da tarde, para o público feminino, de 5 e 6 anos, no nível iniciante; e de 13 a 20 anos, no nível “Iniciados Treinamento”;

Terça e quinta-feira, no turno da tarde, para o público feminino, de 7 a 8 anos, no nível iniciante; e de 8 a 11 anos, no nível "Iniciados";

Segunda, quarta e sexta-feira, para o público misto, de 15 a 30 anos, no nível “Iniciados Treinamento”, e de 17 a 30 anos, no nível “Avançado Treinamento”.

Vôlei

Terça e quinta-feira, no turno da noite, para o público feminino e masculino, a partir de 16 anos.

Inscrições

De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no Núcleo de Extensão do Campus III, de Educação Física, localizado na Avenida João Paulo II, 817 - Marco, Belém.

Documentos Necessários (Cópias)

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Duas fotos 3x4;

Atestado clínico e dermatológico (apenas para aqueles que optarem por natação e hidroginástica);

Carteira de vacinação da Covid-19;

Pessoas com mais de 60 anos de idade deverão apresentar atestado cardiológico;

Segundo a assessoria de comunicação da Uepa, a gratuidade e o preço das atividades variam de uma modalidade para outra. Algumas são gratuitas e outras, têm preço fixo. Mais informações (Nuex): (91) 3213-5777.