Estudantes de todo Estado participam em Belém das finais da Superliga Universitária. veja

Entre os dias 26 e 29 de janeiro, Belém vai sediar as etapas finais da Superliga Universitária, um evento esportivo organizado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) voltado para estudantes das universidades públicas do estado. Este ano, cerca de quatro mil atletas estão inscritos, distribuídos em oito polos regionais e onze modalidades esportivas. Os jogos serão realizados no Campus III (Educação Física) e II (CCBS) da Uepa e no Instituto Federal do Pará (IFPA).

O evento é mantido com recursos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) e Governo do Estado, com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Para esta etapa, estão classificados alunos das regionais de Belém, Tucuruí, Santarém, Paragominas, Marabá, Bragança, Abaetetuba e Castanhal, nas modalidades coletivas voleibol, basquetebol, handebol e futsal, e das atividades individuais, como atletismo, natação, badminton, tênis de mesa, karatê, judô e jiu-jitsu. Além disso, uma das novidades é a presença de disputa no Desporto Universitário Paralímpico em atletismo, natação e parabadminton.

Através do projeto Gestão do Esporte Universitário no Pará, a Superliga Universitária pretende fomentar uma nova realidade no que tange à prática desportiva entre alunos do ensino superior, conforme explica o gestor Higson Coelho. "Nossa expectativa é termos cerca de mil atletas de todo o Estado competindo. Nosso legado, para além de promover a cultura esportiva, é fazer com que as pessoas busquem melhorar a sua saúde física, mental, alimentar, e mesmo o próprio desempenho pedagógico. Estamos encerrando um ciclo e esperamos fortalecer os esportes universitários. Chegamos a todas as regiões do Estado e esperamos renovar a Superliga por mais dois anos", declara.

De acordo com o coordenador da Superliga, a ideia é democratizar e integrar e democratizar o esporte universitário. Para tanto, participam alunos da UFPA, UEPA, UFRA, IFPA, UNIFESSPA E UFOPA. "Temos atletas marajoaras participando pela primeira vez, e também quilombolas, indígenas, e nesta fase final nós vamos conseguir reunir todos esses atletas desses oito lugares do Pará. E além das modalidades coletivas e individuais, teremos pela primeira vez o Paradesporto Universitário no Pará, com paraatletas da Ufopa, Unifesspa, IFPA, UFPA", detalha.

Dada a dimensão do evento e o número de participantes, a Superliga já é o maior evento esportivo universitário de todos os tempos. "Em números, nosso crescimento é gigantesco, e a intenção é aumentar essa participação e oferecer democracia aos nossos atletas, nossos universitários. Podemos ter, por exemplo, um indígena que estuda em Marabá representando a sua instituição em uma disputa aqui em Belém", justifica Celso.

Delegações

Parte da delegação da Ufopa. (Divulgação / Ascom Ufopa)

Entre as delegações participantes está a UFOPA, Universidade Federal do Oeste Paraense, que terá cerca de 100 atletas no evento, aptos a disputar as modalidades coletivas de quadra – futsal, handebol, basquetebol e voleibol – nas categorias masculino e feminino, além das modalidades individuais de atletismo, tênis de mesa, natação, jiu-jitsu, karatê, badminton e xadrez. Para o coordenador de Esporte e Lazer da Ufopa, o oeste paraense será bem representado e terá alta diversidade de inscritos.

“É uma delegação muito grande, com 118 atletas, a maioria de Santarém, mas que inclui também alunos dos campi de Juruti, Oriximiná e Alenquer. Houve uma etapa regional, ocorrida em junho do ano passado em Santarém, que credenciou a Ufopa para disputar a etapa final, que vai acontecer agora em Belém”, explica Jonnes Santos Farias Pedroso. “A gente tem treinado, tem-se esforçado. Até domingo de manhã a gente tem ido para a quadra treinar arremessos, passos e tudo mais. A expectativa é que a gente traga um resultado muito bom para a Ufopa, que a gente dê o nosso melhor”, complementa Vanessa Costa, aluna do bacharelado em Ciências Biológicas do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA), Vanessa Costa, que é armadora do time de basquetebol da Ufopa.