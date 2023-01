Prêmio Capes Talento Universitário está com inscrições abertas

O Prêmio Capes Talento Universitário 2023 segue com inscrições abertas até 22 de fevereiro. A premiação, destinada aos estudantes do ensino superior, concede R$ 5 mil aos mil primeiros colocados em uma prova que tem o objetivo de “reconhecer o desempenho dos estudantes, destacando o grau de desenvolvimento de suas competências cognitivas”.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os candidatos precisam ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, e ingressado na graduação em 2022. As inscrições devem ser feitas neste link.

Os interessados devem apresentar matrícula regular em instituição de ensino superior pública, privada ou militar, além de não estar em débito com a Capes ou outras agências de fomento à pesquisa.

Os locais de provas serão divulgados a partir do dia 2 de março e a aplicação será no dia 26 do mesmo mês. O resultado será divulgado em maio e o prazo para pagamento do prêmio vai até dezembro de 2023.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)