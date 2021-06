Troféu Romulo Maiorana inicia divulgação dos homenageados da 27ª edição

A 27ª edição do Troféu Romulo Maiorana já está em andamento e, nesta segunda-feira (21), começou a divulgação dos homenageados deste ano. Foram anunciados os três agraciados das categorias Atletismo, Boxe e Ciclismo. A entrega dos prêmios está sendo feita de forma individual e exibidas no Bom Dia Pará, da TV Liberal.

LEIA MAIS

No Atletismo, Irinéia de Oliveira levou o troféu da categoria (Ivam Henriques)

Vencedores

Os primeiros vencedores foram Irinéia Adeláide Silva de Oliveira, no Atletismo, Arão Macedo Nunes, no Boxe, e Jeovani Silva Soares, no ciclismo. Nesta terça-feira (22), mais três vencedores serão divulgados nas seguintes categorias: Desportos Aquáticos, Futebol de Campo e Futsal.

No Boxe, a honraria com ficou Arão Macedo Nunes (Ivam Henriques)

Pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia da covid-19, a cerimônia tradicional do Troféu Romulo Maiorana não irá ocorrer. Por isso a entrega individual para os vencedores.

Jeovani Silva Soare foi escolhido o vencedor na categoria Atletismo (Ivam Henriques)

TRM

O Troféu Romulo Maiorana, que leva o nome do fundador do Grupo Liberal, é um dos projetos mais consolidados da TV Liberal. Realizado desde 1993, é a maior premiação do esporte paraense e tem como missão incentivar as boas práticas esportivas e reconhecer o talento dos melhores atletas regionais em várias modalidades.

Em 2021, o TRM já conta com o patrocínio de duas empresas: a RR Pneus, maior revendedora da Bridgestone no Norte/Nordeste; e o Banpará. São marcas que acreditam na proposta do evento e apoiam a iniciativa há oito anos consecutivos.