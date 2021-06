Troféu Romulo Maiorana contempla ex-atletas dos desportos aquáticos, futebol e futsal

O segundo dia de premiação do Troféu Romulo Maiorana 2021 contemplou mais três modalidades nesta terça-feira (22). Essa é a 27ª edição e premiou nas categorias desportos aquáticos, futsal e futebol. O anúncio ocorreu no programa Bom Dia Pará, da TV Liberal.

Na modalidade desportos aquáticos, quem levou o troféu foi Mônica, já no futsal o premiado foi Gilberto Baía Na modalidade futebol quem venceu a votação foi Paulo Benedito dos Santos Braga (Quarentinha), ídolo do Paysandu.

Gilberto Baía recebeu o troféu na categoria futsal (Divulgação / TV Liberal)

Pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia da covid-19, a cerimônia tradicional do Troféu Romulo Maiorana não irá ocorrer. Por isso a entrega individual para os vencedores.

Filho de Quarentinha, Paulo Marcelo Braga, representou o pai (Divulgação / TV Liberal)

TRM

O Troféu Romulo Maiorana, que leva o nome do fundador do Grupo Liberal, é um dos projetos mais consolidados da TV Liberal. Realizado desde 1993, é a maior premiação do esporte paraense e tem como missão incentivar as boas práticas esportivas e reconhecer o talento dos melhores atletas regionais em várias modalidades.

Em 2021, o TRM já conta com o patrocínio de duas empresas: a RR Pneus, maior revendedora da Bridgestone no Norte/Nordeste; e o Banpará. São marcas que acreditam na proposta do evento e apoiam a iniciativa há oito anos consecutivos.