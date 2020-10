Touchdown: 2ª edição do 7-on-7 está confirmada para sede do Cassazum

Os aficionados do futebol americano paraense ficam sem jogo nesta temporada por conta do vírus da covid-19. A Fepafa [Federação Paraense de Futebol Americano] considerou conveniente não realizar o campeonato deste ano devido à pandemia.

No entanto, a turma do 7-on- 7 football- jogo semelhante ao futebol americano-, retorna ao campo para disputa da segunda edição do ano. O evento está confirmado para o dia 2 de novembro na Arena do Cassazum, a partir das 14h, com dez equipes. São 6 masculinas e 4 femininas. Esse ano, a temática será times da NFL, a Liga Nacional de futebol americano.

No 7-on- 7 football, os jogadores não usam protetores como capacetes e ombreiras. Não há linhas ofensivas ou defensivas. Os jogadores de ataque são considerados caídos quando são tocados abaixo do pescoço por um defensor. O número de jogadores também é menor, apenas 14 por equipe, 7 jogando no ataque e 7 na defesa. Cada partida dura cerca de 20 minutos.

A dinâmica da partida é a mesma do futebol americano: quem fizer o maior número de touchdowns vence a competição. O draft (a escolha dos atleta) vai ser feita ao vivo pelo YouTube, no dia 20 de outubro. Por conta da pandemia, foi adotado todo o protocolo de segurança para evitar a disseminação da covid-19. Não terá a presença de torcedores.