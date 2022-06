Terceira etapa do Campeonato Paraense de tênis de mesa ocorre neste final de semana, em Belém

Atletas do tênis de mesa disputam no próximo final de semana a terceira etapa do Campeonato Paraense da modalidade. A competição ocorre entre os dias 18 e 19 de junho, no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), no Umarizal. Cerca de 150 tenistas estão inscritos para o torneio.

A competição contará com atletas representantes de quatro clubes: Assembleia Paraense, Pará Clube, Paysandu e da Associação Paraense de Tênis de Mesa (APTM).

João Oliveira é atleta e diretor da APTM. O clube é o atual campeão paraense e o tenista de mesa venceu a última etapa do campeonato. A equipe disputa o torneio em todas as categorias, com 60 atletas no total. Agora, a expectativa e o objetivo é manter a boa fase e dar mais um passo para conquistar o título.

“Chegamos a essa etapa com grande expectativa. Como atleta, estou liderando o absoluto A masculino e chego para tentar manter a posição. Como técnico e diretor, o clube está brigando diretamente pelo título em todas as categorias disputadas, passo importante para o nosso bicampeonato geral”, declarou João Oliveira.

Após esta etapa, restarão apenas duas para a final do Campeonato Paraense. Além disso, João e o clubes APTM se preparam para outras cinco competições a nível nacional: Copas de Tênis de Mesa no Rio de Janeiro, em Fortaleza, Uberlândia e Maceió e o Campeonato Brasileiro, em São Paulo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)