Tenista Rafael Nadal afirma que testou positivo para covid-19

O tenista espanhol Rafael Nadal foi diagnosticado com covid-19 nesta segunda-feira (20). O jogador tinha acabado de chegar à Espanha, após disputar um torneio nos Emirados Árabes.

O atleta afirmou que está passando por "momentos desagradáveis", mas espera se sentir bem nos próximos dias. Ele informou também que, em breve, informará os fãs sobre os planos para torneios futuros.

O tenista de 35 anos disse que teve resultados negativos em todas as vezes que foi testado durante o evento. O exame mais recente foi na sexta-feira passada (17).

Nadal passou quatro meses afastado dos torneios por causa de uma lesão no pé. Ele foi eliminado nas semifinais de Roland Garros e teve que desistir de Wimbledon, da Olimpíada de Tóquio e do US Open.