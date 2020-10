Talento; Jovem supera mestre e é campeão de tênis 1ª classe

O Tênis Clube recebeu um excelente publico durante os jogos finais do campeonato paraense de tênis neste domingo (25). A presença do torcedor é prova do resgate da modalidade que está ressurgindo no cenário paraense.

O destaque foi Vinicius Silva de apenas 18 anos, campeão da principal categoria 1ª classe masculino. Ele venceu Naldo Amorim por 6/3/, 1/6 e 10/4 no super tiebreak.

Vinícius mostrou muito jogo diante do adversário, tenista já bastante experiente. Os campeões da temporada:

Dupla Feminino

Carol/Vitória

Dupla masculino

Naldo/Ítalo

40 + Masculino

Roberto Bittencourt

50+ Masculino

Tomaz Jacó Azevedo

40+ Dama

Rita Areas

3ª Classe Feminino

Leandra Goes

2ª Classe Feminino

Flávia Vieira

1ª Classe Feminino

Carol Gonçalves

5ª Classe Masculino

Vitor Carvalho

4ª Classe Masculino

Linaldo Filho

3ª Classe Masculino

Maykon Douglas

2ª Classe Masculino

Maykon Douglas

1ª Classe Masculino

Vinícius Silva