Surgem novos campeões no skate paraense

Com atletas de Belém, Ananindeua, Salinópolis e Maranhão aconteceu no final de semana o campeonato paraense de skate na ladeira do condomínio Cristal [Rodovia do Mangueirão] que definiu os campeões da temporada de 2020.

A disputa teve a participação de mais de 40 skatistas, variando na faixa dos 12 aos 56 anos.

O número superou as expectativas da FPSK [Federação Paraense de Skate] por conta do protocolo de saúde da pandemia.

Na categoria Longboard, Joélcio Batman usou toda sua experiência em competições nacionais para conquistar o primeiro lugar. Celson Long foi o segundo e Márcio Campos, terceiro colocado.

Veja os vencedores das demais categorias:

Carveboard

1 – Adelino The Java - Belém

2- Abelardo Silva Júnior - Belém

3 – Romeu Botafogo - Belém

Máster

1 – Miguel - Ananindeua

2- Rafael Santos – Belém

3- Ednilson Deni – Salinópolis

Feminino

1 –Juliana Castro - Ananindeua

2 – Thaísa Oliveira – Belém

3- Néia Valente - Salinópolis

Iniciante

1 –Wesley Safadinho - Belém

2- Victor Air Baig -

Amador

1 –Glauco – Maranhão

2- Matheus – Salinópolis

3 – Yuri – Belém

Os campeões receberam medalhas e troféus e mais prêmios extras oferecidos pela federação.