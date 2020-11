Surfistas Lucas Silveira e Yago Dora lançam curta-metragem 'Ritmo'

Com o fim parcial do isolamento social devido ao surto de Covid-19, os surfistas profissionais Lucas Silveira e Yago Dora conseguiram viajar ao México para treinar nas ondas perfeitas do país. Na volta ao Brasil, eles trouxeram boas imagens, que acabam de compor o curta-metragem ‘Ritmo’, com a direção do filmmaker Antonio Valverde, conhecido como Bad Filmer. No filme, altas ondas, cultura local e trilha sonora da melhor qualidade.

- Não foi nada fácil conseguir viajar para treinar nessa pandemia e finalmente, após muitos meses sem sair do país, pude ir para o México, com Yago e Leandro Dora. Surfei altas ondas nesses picos e selecionamos imagens inéditas para o ‘Ritmo’. Estou empolgado, acho que a galera vai curtir as imagens, registradas pelo Bad Filmer - destaca Lucas Silveira.

Houve premieres de lançamento no dia 5/11, em Florianópolis (SC), e no dia 6 em São Paulo (SP). Domingo (8), o filme será apresentado ao público mineiro a partir das 19h, na Layback Park de Belo Horizonte (MG). Com unidades em Santa Catarina e São Paulo, onde ocorreram as outras estreias, a Lay Back é um espaço inclusivo, aberto, feito para celebrar o espírito e a cultura do skate e do surf, criado e desenvolvido por Pedro Barros e André Barros.

- É um apoio incrível da marca para o esporte. A Layback tem ideais parecidos com os meus e o lançamento desse curta está sendo uma ótima oportunidade de estarmos juntos, com todos os protocolos de segurança, em um momento de curtição e celebração do surf brasileiro - destaca Lucas.

ServiçoEvento: Lançamento do filme "Ritmo", com Lucas Silveira e Yago DoraQuando: dia 8/11, às 19hOnde: Layback Park de Belo Horizonte (MG)

Lucas Silveira e Yago Dora no México (Foto: Divulgação)