Skatista paraense conquista título Brasileiro de Downhill Slide em São Paulo

Atletas de Salinópolis, nordeste paraense, têm se destacado pelo desempenho em esportes radicais. No último dia 28 de novembro, o skatista Pedro Sarmanho, de 21 anos, conquistou o primeiro lugar, na categoria amador, na modalidade Downhill Slide, durante a única etapa do Campeonato Brasileiro de Downhill Slide e Longboard Downhill 2021, em São Paulo.

Ao todo, o evento reuniu cerca de 80 atletas nas categorias Downhill Slide Profissional. O paraense desbancou 21 competidores na etapa organizada pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK).

“Foi a primeira vez que viajei para São Paulo nessa disputa do Brasileiro. Mas em 2019, teve uma etapa do Campeonato Brasileiro em Bragança, no Pará, quando fui campeão, ano que tiveram três etapas e só consegui disputar uma”, relatou Pedro, que contou com a ajuda de amigos skatistas e do poder público municipal para disputar a competição de skateboarding.

Pedrinho, como é conhecido no meio da galera do skateboarding, desbancou atletas de Estados como Santa Catarina, Ceará e São Paulo. Ele ainda levou o troféu de campeão, seguido de Daniel Ramos, Sauwen Cruz (2º) e Lucas Vinicius Costa Neves (3º).

Duas lendas da modalidade, o criador do Downhill Slide, o norte-americano Cliff Coleman, e Sergio Yuppie, pentacampeão mundial de Downhill Slide e hepta brasileiro, prestigiaram o evento. Yuppie prestigiou o filho Fernando na conquista do título Downhill Slide.

Como funciona

Na modalidade vencida pelo skatista de Salinópolis, o atleta desce uma ladeira andando de Skate, aproveitando toda sua extensão e largura executando manobras. Na competição, cada atleta tinha direito a duas voltas, de acordo com as regras da competição, sendo que somente a melhor seria computada no julgamento final.

Em outubro deste ano, Pedro venceu outro evento esportivo, dessa vez o III Downhill Slide Cidade dos Azulejos, em São Luís, no Maranhão. O paraense também tem títulos de 2017 e 2018 e o vice-campeonato de 2019 do Campeonato Paraense de Longboard Amador. O campeão conta os locais prediletos do treino diário. “Treino nas ladeiras da ‘Pracinha’, na avenida beira mar e na do Atalaia”, revelou o jovem skatista.

Outro atleta de Salinópolis que conquistou título recentemente, foi o surfista Nayson Costa. No dia 4 de dezembro, ele sagrou-se campeão, pela primeira vez, de uma etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, que ocorreu na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará.