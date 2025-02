Sem vencer um game sequer no segundo set, Bia Haddad Maia sofre derrota na estreia do WTA de Dubai

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada logo na primeira rodada do WTA 1000 de Dubai, nesta segunda-feira (17), ao ser derrotada pela russa Anastasia Potapova, número 31 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. A partida durou 1h15 e evidenciou dificuldades para a paulista, que não conseguiu vencer um game sequer na segunda parcial.

Com apenas duas vitórias em jogos de simples na temporada – ambas no Aberto da Austrália –, Bia segue em um início de ano difícil. Assim como ocorreu no WTA de Doha, na semana anterior, a brasileira não passou da estreia. Enquanto isso, Potapova chega embalada após conquistar o título na Transilvânia há oito dias e avança para enfrentar a ucraniana Dayana Yastremska, número 48 do mundo.

A partida começou com um bom desempenho de Haddad Maia, que chegou a ter dois break points a favor, mas não conseguiu converter. Potapova, por sua vez, impôs um jogo agressivo e, apesar de ter sofrido uma quebra, conseguiu administrar a vantagem para fechar o primeiro set por 6/3.

No segundo set, o domínio da russa foi absoluto. Apostando na potência dos golpes e pressionando a brasileira na linha de base, Potapova conquistou três quebras de serviço e liderou a contagem de winners, com 21 contra 29 erros não forçados da adversária. Sem conseguir reagir, Bia viu o placar fechar em um incontestável 6/0.

Apesar da eliminação na chave de simples, a brasileira ainda tem compromissos no torneio. Ela disputará a chave de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund, com quem tem demonstrado boa sintonia. A parceria já rendeu uma final em Adelaide e uma semifinal em Doha. Agora, elas enfrentarão a japonesa Aoi Ito e a russa Ekaterina Yashina na busca por um bom resultado em Dubai.