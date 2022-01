Sacramento Kings x Boston Celtics: veja onde assistir e qual é o horário do jogo pela NBA

A bola vai subir na noite desta terça-feira (25) para Sacramento Kings x Boston Celtics, pela rodada regular da NBA. O público poderá acompanhar o combate a partir das 21h30 (de Brasília), no TD Garden, em Boston, no estado de Massachusetts. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

VEJA MAIS

Como o Sacramento Kings x Boston Celtics chegaram para o jogo?

Os Celtics estão na oitava colocação no Leste, e acumula 24 vitórias e 24 derrotas. Do outro lado, os Kings ocupam apenas a 12º no Oeste, com 18 vitórias e 30 derrotas. Este será o primeiro confronto entre as equipes nesta temporada da NBA.

Onde assistir Sacramento Kings x Boston Celtics?

A partida pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).