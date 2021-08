Remo é o representante do Pará na 13ª edição da Taça Brasil de Futsal Sub-17

O Clube do Remo é o representante paraense na 13ª Edição da Taça Brasil de Futsal Sub-17 masculino (Divisão Especial). A competição está marcada para os dias 04 a 11 de setembro, em São Luís (MA). O torneio terá a participação de 13 times, divididos em três grupos, sendo dois com quatro e um com cinco equipes.

O primeiro lugar de cada grupo avança direto para as quartas de finais e o primeiro e o segundo melhores índices técnicos entre os terceiros colocados dos grupos, se juntam às equipes.

O Remo está no grupo C e enfrentará o Santa Cruz Futebol Clube (PE), Tremendão Clube (BA) e Esporte Clube Vivaz (RR).