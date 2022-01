Rayssa Leal consegue manobra perfeita e é campeã feminina do STU Skate Street

Não faltaram emoções e reviravoltas. Mas, após uma disputa ponto a ponto, Rayssa Leal acertou manobra incrível e foi campeão feminina da Superfinal do STU Skate Street. A "Fadinha" obteve 15.24 e superou a campeã mundial Pâmela Rosa, que somou 14,08.

Após se classificar para a final com uma boa pontuação, a medalha de prata em Tóquio vinha fazendo uma boa volta, mas sofreu uma queda ao fazer a última manobra. Pâmela Rosa, por sua vez, acertou a manobra dela, recuperou sua pontuação e entrou de vez na briga pelo título.

Em seguida, Rayssa Leal reassumiu a liderança ao acertar a manobra de maneira simples. Contudo, a reta final foi emocionante.



Pâmela Rosa fez uma linda manobra, fez 4,82 pontos e saltou sua pontuação para 14,08. Com isto, a liderança voltou a mudar de mãos.

Ao chegar sua vez, Rayssa também conseguiu manobra perfeita, tirou nota 4,32 e se sagrou campeã ao fechar em 15,24.

À Rede Globo, a "Fadinha" falou sobre a conquista.

- Estou superfeliz, o STU é uma vibe muito incrível. Estar aqui com todo mundo é muito bom, beijo para minha mãe e para meu pai. Obrigado pela vibe e "é nóis" - disse.

Rayssa também vibrou ao lado do pai Haroldo e da "Titati", como chama sua agente Tatiana.

- Foi um fim de semana maravilhoso com todos os skatistas juntos, divertido demais. Acabou que esse ano começou em Criciúma de novo e mais uma vez com o título. Na última manobra, lembrei que a Letícia (Bufoni) e o Felipe (irmão) me disseram para confiar no meu flip. Foi o que fiz e deu certo - e emendou:

- Quero aproveitar para dedicar essa conquista à minha mãe, que não pôde vir dessa vez, e à Imperatriz, minha cidade - completou.

Classificação da Superfinal

1 - Rayssa Leal - 15,24

2 - Pamela Rosa - 14,08

3 - Gabi Mazetto - 9,38

4 - Marina Gabriela - 8,87