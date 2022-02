Raptors x Bulls: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje, quinta (03/02)

A bola vai subir para Toronto Raptors x Chicago Bulls pela rodada regular da NBA. A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília) de hoje (03/02), na Air Canada Centre, também conhecido como Scotiabank Arena, em Toronto, Canadá. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Toronto Raptors x Chicago Bulls?

A partida Toronto Raptors x Chicago Bulls pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming NBA League Pass, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Toronto Raptors x Chicago Bulls chegaram para o jogo?

Toronto Raptors, único time da NBA com sede no Canadá, está em 8° lugar na Conferência Leste, com 26 vitórias contra 23 derrotas, ou seja, 53,1% de aproveitamento.

Já os Bulls voltaram recentemente à liderança do Leste e atualmente detêm 32 vitórias contra 18 derrotas, apenas a 2 derrotas de distância do segundo-colocado, o Miami Heat.