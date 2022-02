Pistons x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje, quinta (03/02)

A bola vai subir para Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves pela rodada regular da NBA. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília) de hoje (03/02), no Little Caesars Arena, em Detroit. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves?

A partida Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming NBA League Pass, às 21h (horário de Brasília).

Como Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves chegaram para o jogo?

Os Pistons são os vice-lanternas da Conferência Leste há muitas semanas. Atualmente, detêm 12 vitórias contra 38 derrotas, se aproximando assim ao lanterna do Leste e pior time de todas as conferências, o Orlando Magic, que atualmente detém 12 vitórias contra 41 derrotas.

Já os Timberwolves estão em 7° lugar da Conferência Oeste, com 26 vitórias e 25 derrotas, ou 51% de aproveitamento.