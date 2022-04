Projeto oferece aulas gratuitas de diversas modalidades para crianças e adolescentes

O projeto Escola de Esporte, que oferece aulas gratuitas das mais diversas modalidades, teve o seu início na última semana. Iniciativa da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), a ação é voltada para crianças e adolescentes entre 7 a 17 anos.

A Escola de Esporte tem aulas de segunda a sexta-feira, na quadra esportiva do Complexo Doroty Stang, no bairro da Sacramenta, em Belém. São cinco modalidades ofertadas pelo projeto, em busca de promover a inclusão dos jovens: basquete, futsal, handebol, karatê e vôlei.

De acordo com a Sejel, mais de 50 crianças e adolescentes já estão inscritos no projeto. No entanto, os interessados ainda podem se inscrever, até que todas as vagas estejam preenchidas. As inscrições podem ser feitas no Complexo, das 09h às 11h, e das 14h às 16h. Para isso, é necessário que os responsáveis apresentem: o comprovante de residência (original e cópia), duas fotos 3x4, documento com foto do responsável e aluno (original e cópia), e comprovante de matrícula escolar.

Serviço:

A Escola de Esporte fica no Complexo Esportivo Dorothy Stang, localizado na Passagem Santos Dumont, nº 175, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, Belém.