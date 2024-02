Pré-Olímpico: Governador visita treino no Mangueirinho e joga bola com atletas Seleção Brasileira

O governador Helder Barbalho visitou, no início da tarde desta terça-feira (6), o ginásio esportivo Guilherme Paraense, o Mangueirinho, que será palco do Torneio Pre-Olímpico de Basquete Feminino em Belém. Na ocasião, o governador conversou com as jogadoras e falou da importância de Belém receber a competição que ocorre pela primeira vez no Brasil. Após breve protocolo de homenagens e discursos, Helder aproveitou para brincar um pouco com as jogadoras, fazendo alguns arremessos

"Sejam muito bem-vindas ao nosso estado. Nós estamos muito felizes de estar recebendo vocês aqui. Muito felizes de poder, pela primeira vez, ser sede do Pré-Olímpico, que é um momento de muita expectativa. Todos nós estamos muito entusiasmados. O sucesso da passagem de vocês por aqui seja pleno", iniciou o gestor estadual.

"A nossa torcida aqui é muito famosa pela energia com que acolhe o esporte paraense. O paraense é um apaixonado por esporte. Sempre que nós temos a oportunidade de ser prestigiados com a presença das nossas seleções, dos mais diversos esporte, a torcida corresponde. Que nós possamos ser pé-quente e, com o talento de vocês, possamos carimbar o passaporte do basquete feminino para Paris", completou Helder.

Durante a visita, o governador recebeu de presente das mãos da capitã da Seleção, Ericka Souza, um dos principais nomes do basquete brasileiro, uma placa de homenagem. Além disso, o presidente da CBB (Confederação Brasileira de Basquete) o presenteou uma camisa personalizada com o nome do governador.

"Antes de mais nada quero agradecer por essa possibilidade de a gente poder estar aqui, ter feito esse ambiente maravilhoso para nós. Pode ter certeza que o mínimo que nós vamos fazer é dar o nosso máximo para poder, como uma forma de gratidão, compensar todo esse esforço e deixar esse espaço [Mangueirinho] para nós", disse o técnico da Seleção, José Neto.

O ginásio Guilherme Paraense teve o piso trocado e passou por uma reforma de adequação aos padrões da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

Agenda

Ao fim do encontro da equipe com o governador, a Seleção Feminina de Basquete iniciou a penúltima sessão de treinamentos antes da estreia no Pré-Olímpico, que será na próxima quinta-feira (8), a partir das 20h, contra a Austrália, no Mangueirinho. O time brasileiro ainda encara a Sérvia, no sábado; e a Alemanha, domingo. Todas as partidas serão ás 20h.