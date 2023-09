Praticante de calistenia leva tombo ao vivo durante campeonato disputado em Altamira; vídeo

Uma cena engraçada e ao mesmo tempo preocupante, ocorrida no município de Altamira, viralizou recentemente na internet, ao mostrar um homem praticando calistenia em uma barra, ao fundo de uma entrevista que acontecia ao vivo, durante o Campeonato Intermunicipal de Calistenia.

Enquanto o entrevistado comentava sobre as dificuldades do esporte que são recompensadas com o acerto dos movimentos, na parte de trás do vídeo outro atleta realiza alguns movimentos circulares e, ao tentar passar para a barra inferior, mergulha de forma descompassada direto ao chão de areia, para o espanto do pequeno público que acompanhava o ato. Enquanto o praticante vai ao chão, o entrevistado sequer percebe a queda.

O que é calistenia?

A calistenia é um método de exercício que se baseia no uso do próprio peso corporal como a principal resistência. Ela abrange uma ampla gama de movimentos e atividades projetadas para desenvolver força, flexibilidade, agilidade, coordenação e resistência muscular, sem a necessidade de equipamentos ou pesos extras.

SAIBA MAIS



Os exercícios típicos de calistenia incluem flexões, abdominais, agachamentos, pull-ups (barra fixa), dips (paralelas), pranchas e diversos movimentos de ginástica que desafiam os músculos e requerem controle total do corpo. Um aspecto importante é a adaptabilidade desses exercícios, permitindo que sejam adequados para pessoas de diferentes níveis de condicionamento físico, o que torna a calistenia acessível tanto para iniciantes quanto para atletas mais experientes.

A calistenia não se limita a exercícios individuais; frequentemente, os praticantes combinam esses movimentos em sequências criativas, podendo ser realizadas em qualquer lugar, seja em casa, em parques ou em academias ao ar livre. Isso não apenas promove o desenvolvimento físico, mas também estimula a consciência corporal, equilíbrio e disciplina mental.

Vale ressaltar que a calistenia requer consistência e um progresso gradual para alcançar resultados significativos, como qualquer outro programa de treinamento físico. Ela representa uma excelente escolha para aqueles que buscam um método de exercício versátil e eficaz que não depende de equipamentos caros.