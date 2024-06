Portal da Amazônia recebe corrida Girl Power Run neste final de semana; saiba detalhes

A tradicional corrida Girl Power Run será realizada em Belém neste domingo (9), com largada às 6h no Portal da Amazônia. Patrocinada pela Vale por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a prova promete transformar as ruas da capital paraense em um cenário de celebração.

A retirada de kits será no Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na Av. Centenário, bairro Mangueirão. As entregas serão realizadas no piso térreo, nos dias 7 de junho, das 10h às 20h, e 8 de junho, das 10h às 18h.

Para a retirada dos kits, é necessária a apresentação do comprovante de inscrição e um documento original com foto. Terceiros também podem retirar os kits mediante apresentação do comprovante de inscrição e uma cópia do documento de identificação com foto do inscrito.

Além disso, o inscrito pode acessar o site da Ativo e apresentar o comprovante no smartphone. Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento.

A Girl Power Run oferece percursos de 5 km e 10 km, premiando as três primeiras colocadas de cada categoria. Mais do que uma corrida, o evento é um movimento que busca fortalecer e inspirar mulheres através do esporte. A programação inclui atividades de aquecimento e alongamento, estande de atividades especiais e uma iniciativa solidária.

Durante o evento, serão arrecadados absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade, com pontos de coleta disponíveis na retirada de kits e na arena da prova.

Serviço

Girl Power Run 2024 – Belém (PA)

Local: Portal da Amazônia

Data: Domingo, 9 de junho

Distâncias: 5 e 10 km

Largada: 6h