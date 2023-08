Piloto paraense Vinny Azevedo encara desafio da categoria americana Nascar no Brasil

O piloto paraense Vinny Azevedo está de volta às pistas após um hiato de dois anos, determinado a reviver seus tempos de glória na categoria Mercedes Challenger da Nascar Brasil. Com três temporadas vitoriosas em seu currículo, o representante do Estado do Pará aceitou um novo e emocionante desafio na categoria americana da Nascar Brasil, que serve como a porta de entrada para a prestigiosa Nascar Americana, atraindo fãs entusiasmados de todo o mundo.

“Tivemos um grande desafio no último final de semana, foi uma adaptação correr no circuito oval de Goiânia pela primeira fez e fazer os ajustes no carro para que pudéssemos manter o alto desempenho esperado da máquina na pista.” revelou o paraense.

SAIBA MAIS



“Esta etapa foi mais um aprendizado, comecei bem chegando a estar em terceiro lugar na minha categoria, mas recebi um toque e acabei perdendo algumas posições. apesar dos anos de experiência fiz uma corrida de recuperação, e acabei ficando na 7 colocação”, explica.

Nascar

A Nascar é reconhecida como uma das competições esportivas mais importantes nos Estados Unidos, rivalizando em popularidade, audiência televisiva e espetacularidade com eventos esportivos de destaque na Europa, como a NBA e a NFL. A emoção e a espetacularidade das corridas devem-se em grande parte aos talentosos pilotos, mas, inegavelmente, contam com o protagonismo dos carros, que são verdadeiros objetos de desejo por parte dos fãs do esporte.