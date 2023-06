Paraense Roberto Possas busca permanência no pódio da Nascar em prova noturna

Após obter bons resultados em Interlagos, o piloto paraense Roberto Possas encara mais um desafio e busca permanecer no pódio no Night Challenge, prova noturna da Nascar Brasil que vai ser realizada no Autódromo de Londrina, no Paraná, no próximo sábado (3).

O objetivo do piloto paraense é permanecer no pódio da categoria AM, e repetir o resultado que conquistou no Night Challenge do ano passado, quando ficou em terceiro lugar.

“Foi a minha primeira experiência em uma corrida noturna, e acabamos no pódio. O objetivo é repetir o bom resultado e encostar nos primeiros colocados do campeonato. Só assim será possível chegar às etapas finais com chance de disputar o título”, disse o piloto.

A etapa em Londrina vai ter dois treinos livres para os pilotos nesta sexta-feira (2), e no sábado ocorrem os treinos classificatórios a partir das 10h, com a corrida 1 às 13h, e corrida 2 às 18h.

Este ano, a Nascar está com o calendário dividido em duas séries e oito etapas: o Campeonato Nacional com seis etapas e duas corridas em cada, e o Special Edition com duas etapas e três corridas em cada.