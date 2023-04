Após última etapa, piloto paraense permanece na liderança do Paulistão de Marcas

O piloto Augusto Santin, representante do Remo, obteve resultados que o mantiveram na liderança da tabela durante a última etapa do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos 1.6, realizada em Interlagos, em São Paulo, no final de semana.

Após ter feito os melhores tempos nos treinos livres na sexta-feira (14) e classificar o carro "expresso 33" na primeira posição, o piloto azulino ficou em segundo lugar na primeira etapa, disputada no sábado (15).

Já na corrida de domingo (16), largou na quarta posição devido à inversão de grid da primeira etapa e não conseguiu superar os adversários em uma prova que teve grande parte realizada sob bandeira amarela devido a alguns acidentes.

Apesar do resultado, Santin continua líder do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos 2023, e mantém-se em evidência no automobilismo nacional, mesmo tendo mudado de categoria este ano.

Santin lamentou os problemas enfrentados na prova, como a quebra do motor principal da equipe na sexta-feira, o que levou à substituição pelo motor reserva, que tinha um pouco menos de potência.

"Isso contribuiu para que eu não chegasse mais à frente na classificação", disse o piloto, que já está de olho na próxima etapa do campeonato, marcada para os dias 19, 20 e 21 de maio no Autódromo de Interlagos em São Paulo. "Na próxima, voltaremos com força máxima para trazer sempre o primeiro lugar para o Clube do Remo e nosso estado", concluiu.