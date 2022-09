Representante do Remo, piloto paraense inicia transição para nova categoria do automobilismo

O piloto paraense Augusto Santin, representante do Remo no automobilismo, participa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos Turismo 1.4, neste fim de semana. O torneio ocorre no Autódromo Internacional de Ayrton Senna, em Goiânia.

Santin, que normalmente participa da Fórmula Vee, onde já foi campeão, explicou a diferença das categorias: “Esta competição é de carros de corridas tipo de marcas. Os automóveis de rua são adaptados para a pista, diferente da que disputo o campeonato da Fórmula Vee Brasil em busca do Tri”, disse o piloto.

VEJA MAIS

Esta etapa é uma teste de adaptação para a mudança de categoria no ano de 2023, onde o piloto representante do Leão, disputará o Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4 . “Se tudo der certo e conseguirmos os apoios necessários para disputar o campeonato, ano que vem estaremos correndo levando o Clube do Remo para todos os autódromos do Brasil”, concluiu.

Augusto Santin nasceu no Paraná, mas se considera paraense, já que veio ainda criança viver no Estado. Amante de futebol e torcedor do Remo, o piloto do Leão soma três títulos em quatro anos na Fórmula Vee. Além do bicampeonato paulista máster, ele foi campeão em 2021 da Copa ECPA, disputada em Piracicaba, no interior paulista.