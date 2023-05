Paraense Roberto Possas garante pódio da Nascar em Interlagos e dedica conquista ao filho

O piloto paraense Roberto Possas conquistou o pódio na Corrida 1 da Nascar Brasil, que aconteceu em Interlagos, São Paulo, no último domingo (30). Após ter largado na 25ª posição, o paraense conquistou a quinta colocação e dedicou o troféu ao filho recém-nascido João Henrique.

“Sensacional poder levar este troféu para casa. O João Henrique foi a minha motivação para esta prova e corri para dar este presente a ele. Vamos celebrar juntos quando eu chegar em casa”, disse o piloto.



Roberto Possas subiu ao pódio na quinta posição (Philippe Fernandes)

Na Corrida 2, o piloto largou na penúltima posição no grid e terminou na terceira colocação. “Voltamos a somar pontos, e isso é muito importante para quem está pensando no campeonato. Vamos acelerar para as próximas etapa e buscar mais resultados”, finalizou o piloto paraense.

O próximo desafio de Possas acontece no dia 3 de junho, no Autódromo de Londrina, com uma prova especial, o “Night Challenge”.