Paraense se prepara para nova etapa de campeonato de automobilismo

O piloto paraense Vinny Azevedo se prepara para mais uma etapa do Mercedes Benz Challenge. Na abertura da temporada, o atleta conquistou dois segundos lugares e com isso a vice-liderança do campeonato. Agora, ele está confiante para repetir os bons resultados nas provas que ocorrem no próximo final de semana, no autódromo Velocittà.

“Minha preocupação é a regularidade na conquista de pontos para descartar o mínimo possível antes da decisão. E por ser uma etapa em uma pista diferente, não há pressão por resultados. Só espero manter a média que tenho no Velocittà quando disputei a Sprint Race de ir ao pódio em todas as provas”, disse Vinny Azevedo, que corre categoria na C300 e representa Parauapebas.

Mesmo já conhecendo a pista, o paraense fez treinos extras. O piloto acha que pode ter dificuldades com o sistema de tração dos carros, por conta das características do Velocittà. “Temos vários ingredientes novos. Um traçado mais técnico, que combina curvas em alta e baixa velocidade, com subidas e descidas exigindo muito. E teremos temperaturas mais baixas, o que interfere nos pneus. Quero ver como o carro vai se comportar nestas condições para evitar surpresas”, comenta

As corridas do Mercedes-Benz Challenge acontecem no domingo (25), às 11h30.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)