Piloto paraense Vinny Azevedo assume a liderança do Campeonato da Mercedes-Benz no Brasil

É LACRE!

Automobilismo

O piloto paraense Vinny Azevedo, de Parauapebas, venceu duas corridas em Interlagos e assumiu a liderança do Campeonato da Mercedes-Benz no Brasil (J.Fotart)

MUITOS LIKES

Hair

O colorista e fundador do Authentic Salon, Anderson Batista, desembarca no salão Junior Fiel RG dia 4 de outubro, em Belém. Na foto, ele com a amiga Aricia. (Divulgação)

Niver

A advogada Melina Brasil, comemorou aniversário, em Belém, ao lado do esposo João Brasil, e dos filhos João Fellipe, Isadora e Bettina. (Divulgação)

Casamento

Wellington Cardoso e Luciana Figueiredo casaram de belíssima cerimônia na Basílica Santuário, em Belém. (Carol Marques)

Videodança

O ator, cantor pop e bailarino paraense JottaC, lança o espetáculo de videodança “Memórias Líquidas”. Estreia dia 27, às 19h, no YouTube e no perfil @soujottac (Vinícius Fleury)

Show

Diego Souza (Pisadinha de Luxo) e Tarcísio do Acordeon reabrem a temporada de grande shows em Belém, neste sábado(25), no Espaço Náutico Marine Club. (Divulgação)

Romance

A cantora paraense Joelma assumiu em foto pelas redes sociais o namoro com o fazendeiro Ewerton Martin. A felicidade está no ar que e assim permaneça! (Reprodução/Instagram)

Livro

O jovem escritor paraense Adrian V lança no próximo sábado, dia 25, na Livraria Fox, o romance “Cidade Velha”, que conta a história de centenários vampiros que habitavam casarões antigos no bairro da Cidade Velha, em Belém. A personagem principal é uma adolescente trans. O livro foi ganhou publicação via Lei Aldir Blanc.

Homenagem

O Sistema Confea/Crea homenageou profissionais de todo o Brasil com a Medalha do Mérito, importante honraria por serviços relevantes prestados à engenharia no Brasil. O Pará foi representado pelo engenheiro agrônomo José Maria H. Conduru Neto. Foi ele quem recebeu a homenagem pelo Estado.

Dança

Cícero Gomes, 1° bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um dos convidados para participar do XXVIII Festival Internacional de Dança da Amazônia - FIDA 2021, que será realizado de 20 a 24 de outubro. Sob a coordenação da Profa. Clara Pinto, o FIDA 2021 contará com a presença de bailarinos consagrados internacionalmente.

Balada

O cantor Markinho Duran comandou a inauguração do Londres Pub, ontem (22) no bairro do Umarizal, em Belém. O foco do novo point é Pop/Rock, Jazz e Blues. A banda Beatles Forever também fará shows semanalmente por lá. Tudo bem inspirado no estilo londrino.

Pets

O Mundo Pet, conhecido no nordeste como a Disneylândia dos pets , inaugura sua primeira loja em Belém. O CEO da empresa Luis Andre esteve na cidade selecionando a equipe. Além de produtos e serviços, a empresa tem uma plataforma de e -comerce e fará parcerias locais com ONGs que cuidam de animais.