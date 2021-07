Piloto do Remo vence e mantém liderança em campeonato de automobilismo

O Piloto do Remo Augusto Santin venceu a corrida da Máster e, com bons resultados na quinta etapa, mantém a liderança do Campeonato Paulista da Fórmula Vee. O paraense estreou com o pé direito no autódromo de Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista, que nunca havia recebido uma corrida da categoria.

“Por ser uma estreia, numa nova pista, foi muito difícil para todos. Tive problemas no acerto do carro, mas foi importante seguir na primeira colocação e ainda com uma boa vantagem”, contou Santin.

No geral, o paraense conquistou uma terceira posição na primeira prova e um quarto lugar na segunda. Assim, o remista chegou a 146 pontos, seguido pelo francês Laurent Guerinaud, com 138.

“Chegamos à metade do campeonato, é muito importante este primeiro lugar na classificação. A partir de agora, as provas voltam para Interlagos, onde conheço bem e tive ótimos resultados. Estou confiante e vou fazer de tudo para trazer este título para Belém”, afirmou Augusto Santin

FVee Máster

A Fórmula Vee Máster é para pilotos acima de 40 anos. Nessa categoria, o piloto do Remo também segue em primeiro lugar, com 158, e na busca pelo bicampeonato. Atrás dele vem Laurent Guerinaud, com 150 pontos. O paraense venceu sete das dez provas na Máster nesta temporada.

A próxima etapa do Campeonato Paulista será nos dias 27 a 29 de agosto, em Interlagos.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)