Pela 38ª vez, Corrida do Círio agita Belém; evento ocorre neste domingo (22)

A Corrida do Círio, um evento realizado pela TV Liberal desde 1982, chega à sua 38ª edição. As largadas acontecerão no domingo (22) no Portal da Amazônia, em Belém, nos seguintes horários: 5h55 para a categoria PCD, 6h para a Elite, 6h05 para as categorias de 5km e 10km, 6h10 para as Fantasias e 6h15 para a Caminhada.

Algumas avenidas serão fechadas a partir das 6h para permitir a passagem dos atletas que percorrerão trajetos de 5km e 10km. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que "agentes de trânsito estarão posicionados nos principais cruzamentos do trajeto para garantir a segurança viária dos participantes e ordenar o trânsito".

VEJA MAIS

Em 2023, o evento é organizado tecnicamente pela BRB Marketing Esportivo - Pará, com cronometragem oficial da Chiptiming, supervisão técnica da Federação Paraense de Atletismo e apoios da Trigolino, Santa Clara, SESI - Serviço Social da Indústria - Departamento Pará e SEEL - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Para a segurança durante a corrida, a Polícia Militar, SEMOB, DETRAN, Comando Militar do Norte, Exército Brasileiro e equipes da Uniasselvi prestarão apoio, com cones para sinalização e equipes da BRB MKT Esportivo zelando pela segurança dos atletas. A limpeza pós-evento será realizada pela organização em conjunto com a SESAN - Prefeitura de Belém.

Premiação e patrocinadores

Na categoria geral Sk, pelotão militar, academias e equipes de corrida, os primeiros colocados serão premiados com troféus. A edição de 2023 da Corrida do Círio tem como patrocinadores Rapix, Unimed Belém, Banpará e Uniasselvi.

Corridinha do Círio

A Corridinha do Círio 2023 contará com um grande número de jovens atletas, com mais de 1.000 inscrições de atletas de 05 a 17 anos, participando da 14ª edição do evento. As provas, com distâncias variadas de acordo com a idade, serão realizadas no dia 28 de outubro, sábado, na pista de atletismo do Estádio Olímpico Mangueirão, a partir das 6h da manhã.

Kits

Os kits das categorias SK e 10K da Corrida do Círio (camisa, número de peito e chip), da Caminhada de 3.5 K (camisa e número de peito) e da Corridinha (camisa, número do peito para a criança e para o responsável) podem ser retirados até este sábado (21), no Espaço São José Liberto - Polo Joalheiro, das 8h às 18h. Os atletas inscritos devem apresentar o comprovante de inscrição e documento de identificação.