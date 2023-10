Corrida do Círio 2023: nutricionista e educador físico dá dicas para quem vai disputar a prova

Está chegando a 38ª edição da tradicional Corrida do Círio, evento que mistura esporte e fé, e será realizado no próximo domingo (22). Com provas de até 10 km, os atletas devem estar preparados para enfrentar os percursos, com largada e chegada no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas.

Para auxiliar os competidores, Antonio Cebolão, nutricionista e educador físico, conversou com a equipe de esportes de O Liberal, e deu dicas de preparação física e alimentar para os atletas que vão disputar desde a caminhada do Círio, até as maratonas de 5 km e 10 km.

VEJA MAIS

Confira a entrevista

OL: Quem quer correr uma prova longa, como a da Corrida do Círio, tem que se preparar bem antes? Quais aspectos de treinamento deve priorizar?

Antônio Cebolão: A pessoa tem que treinar por meses antes, ou até anos, dependendo da condição que ela está. O aspecto que deve ser priorizado com certeza é a musculação, para ganhar uma resistência muscular, devido à prova ser longa, e a procura de um profissional específico para corrida, para periodizar o treinamento para o atleta chegar o melhor possível na corrida para, com a musculação, alcançar um excelente desempenho.

OL: Existem riscos para quem não tem essa preparação e vai se aventurar no dia da prova?

AC: Tem riscos, com certeza, para a pessoa que não tem um preparo, sair logo correndo. Na Corrida do Círio são 5 km e 10 km, uma longa distância, e o atleta vai precisar ter resistência muscular, e caso a pessoa não faça musculação, não tenha um treinamento específico para isso, pode sentir câimbra, fraqueza, de repente até desmaiar na prova. Claro que se for a caminhada, não corre tanto risco assim, mas também é recomendado ter o mínimo de preparo, um ritmo de aeróbico, pois se aventurar pode causar sérios problemas.

OL: Como os atletas podem evitar lesões durante a corrida?

AC: Os corredores podem evitar as lesões justamente com a musculação, ganhando resistência muscular. Mas claro que não é 100% garantia, porque querendo ou não, quando se está em uma prova dessa, seja para alto desempenho, ou qualquer tipo de esporte assim, as lesões podem ocorrer. Claro, que se a pessoa estiver preparada fisicamente, nutricionalmente, teve uma boa noite de sono, teve um treino periodizado certinho, o risco de lesões é menor, mas não nulo.

OL: Qual o tipo de alimentação recomendada para os atletas que vão correr?

AC: A alimentação deve ser sempre balanceada, de preferência a que a pessoa planeja junto ao nutricionista. Faltando uma semana para a prova é bom fazer uma ingestão maior de carboidratos, e quando falo carboidratos não é pizza, hambúrguer, sushi, nada disso, e sim aqueles que se come no dia a dia, como arroz, macarrão e feijão. Porque o carboidrato é a principal fonte de energia, e o que o atleta vai estar utilizando durante a prova. No jantar da noite anterior a prova, é bom fazer um bom prato com macarrão, um pouco de frango ou peixe, justamente porque é uma digestão mais leve. Eu particularmente não indico comer carne no dia anterior, porque causa uma digestão mais lenta, e quando a gente quer correr, quer ir o mais leve possível. No dia da prova, é bom ingerir uma fruta, um iogurte, algo leve, ou até mesmo correr em jejum, não tem problema, contanto que depois se reidrate.

OL: Como os atletas podem se manter hidratados antes, durante e depois da prova?

AC: A hidratação é um dos principais fatores que ajudam a evitar câimbra. O cálculo que gosto de fazer é: a cada 20 kg do peso de uma pessoa, ela deve ingerir um litro de água. Se a pessoa pesa, por exemplo, 60 kg, ela deve ingerir três litros de água por dia. Antes da prova, na semana anterior, você pode ingerir sua quantidade de água normalmente, mas durante a prova, você vai correr durante 1h mais ou menos, é bom levar um gel de carboidrato, que é uma fonte de energia rápida, e levar uma garrafinha de água para ingerir durante o percurso. Depois, é bom fazer a reidratação, com água de coco, gatorade e beber água normal, sem a necessidade de aumentar a quantidade.

OL: O sono também pode interferir no desempenho dos atletas?

AC: O sono é o que mais pode influenciar e o que é mais negligenciado. Para ter uma boa noite de sono sempre é bom, quando deitar na cama, deixar o celular de lado, desligar a televisão, deixar o quarto todo escuro, para ter a melhor qualidade de sono possível. E claro, ter de 7h a 8h de sono por dia, claro que nem todo mundo consegue, mas caso você consiga, é de fundamental importância, já que no sono é quando se recupera a musculatura, e no outro dia consegue treinar melhor, ter ainda mais resultado.

OL: Quais são suas recomendações gerais para quem vai correr na prova?

AC: A minha recomendação é se divertir. Vá lá com sua turma de corrida, seus amigos, se você ver alguém na frente, não tente ultrapassar, siga seu ritmo, você vai alcançar a linha de chegada, independente da colocação o importante é se divertir. E claro, manter a alimentação equilibrada, hidratação e bom sono, principalmente na véspera da prova.