Paraense Thiago ‘Tico’ Hayne enfrenta paranaense em card do Jungle Fight 117

O Jungle Fight 117 vai agitar o Rio de Janeiro no próximo sábado (24). Com dois cinturões em disputa, o evento vai ter 12 combates a partir das 20h. Em um dos cards, o paraense Thiago “Tico” Hayne, de 28 anos, enfrenta o paranaense Sérgio Barbosa na categoria 77kg.

Tico chega para a luta embalado por duas vitórias, a mais recente conquistada em fevereiro deste ano, em cima de José Rodrigues, no Spartacus MMA. No combate, o paraense dominou os três rounds e venceu por decisão unânime dos juízes. Caso vença o combate no sábado, vai ser a décima vitória profissional do atleta no MMA.



Nos cards principais do Jungle Fight 117, o maranhense Tiago Pereira, invicto há cinco lutas, enfrenta Carlin Soares pelo cinturão do peso-galo. Soares deve ser o maior desafio de Pereira, já que é ex-campeão da categoria e está sedento para retomar o cinturão.

Na disputa do cinturão peso-mosca, o alagoano Luiz Paulo Barbosa enfrenta o amazonense Manoel “Loirinho”, ambos chegam para o embate com vitórias e devem se dedicar para a conquista do cinturão.

O Jungle Fight vai ser transmitido em rede nacional pelo Sportv 2, canal Combate e os melhores momentos na TV Globo, após o Supercine.

Confira os combates:

61kg: Tiago Pereira de Souza x Carlos "Carlin" Soares - Cinturão

57kg: Luiz Paulo Barbosa x Manoel "Lorinho" Costa da Silva - Cinturão

77kg: Thiago Hayne x Sérgio Barbosa

57kg: Vitória Picanço x Lailane Mota

61kg: Rogério Furtado x André Domingues

66kg: Neuaque Miniamim x Diogo Silva de Sousa

70kg: Yuri Neles x Gabriel Pasqualoti

77kg: Gabriel dos Anjos x César Augusto

57kg: Vitinho Zmish x Frank Jagunço

61kg: Derick Garcia Borges x Anderson da Silva

52kg: Jane "Mutante" Silva x Bárbara de Oliveira Silva

70kg: Gustavo Lima x Rafael de Vilhena Costa