Paraense é convocado pela seleção brasileira de handebol para disputar o mundial e o pré-olímpico

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) divulgou a lista de convocados para o Campeonato Mundial Masculino Adulto, que ocorre em janeiro de 2021 no Egito, e que também serve de preparação para o pré-olímpico. Mais uma vez, o paraense Rogério Moraes foi convocado.

Natural de Abaetetuba, Rogério é considerado um dos destaques do Brasil na modalidade. Inclusive, tem alguns títulos da Champions League no currículo. Ele joga no MVM Veszprém KC, time da cidade de Veszprém, na Hungria.

“É sempre um orgulho enorme poder representar o país, ainda mais em uma competição tão importante que é o Mundial, que vai acontecer no Egito. Eu sai de Abaetetuba jovem, em busca de me tornar um jogador e hoje está sendo convocado pra jogar esse tipo de competição me enche de orgulho, poder representar meu estado, minha cidade, família e todos aqueles que me ajudaram sem dúvida não tem sentimento melhor pra mim. É o ápice da minha carreira como atleta”, afirmou o pivô da seleção brasileira.

Segundo Rogério, o time brasileiro está focado em conseguir um bom resultado no Mundial do Egito.

“No último mundial ficamos na 9ª posição. Nós queremos melhorar esse resultado no Mundial do Egito, mas sabemos que é bem complicado, pois devido à covid-19 não podemos nos reunir bastante para treinarmos, mas vamos tentar o melhor resultado possível”, comentou o jogador.

O campeonato mundial ainda vai servir de preparação para o pré-olímpico, que está marcado para ocorrer em março de 2021 na Noruega.

“Estamos em uma chave com Noruega, Chile e Coreia do Sul. Se estivermos na nossa melhor forma física e tática, as chances são grandes classificarmos para as Olimpíadas no Japão. Que é a nossa meta pra 2021”, comentou.

A apresentação dos jogadores da seleção brasileira de handebol está marcada para o dia 27 de dezembro, no Egito. Mas Rogério só vai se unir ao restante do grupo no dia 30 de dezembro. Antes, ele vai disputar as finais da Champions League de Handedol, que serão dia 28 e 29 de dezembro, na Alemanha.

O primeiro jogo do Brasil no Mundial será dia 13 de janeiro contra a Espanha. A seleção é comandada pelo técnico Marcus Tatá e os auxiliares são Giancarlos Ramirez e Leonardo Bortolini.

Convocação:

Goleiros: Maik Santos, Rangel da Rosa e Leonardo Terçariol (Ferrugem)

Pontas: Felipe Borges, Cleber Andrade, Fábio Chiuffa e Rudolph Hackbarth

Pivôs: Rogério Moraes, Vinicius Teixeira, Matheus Silva

Centrais: Pedro Pacheco, Henrique Teixeira, João Pedro Silva

Armadores: Gustavo Rodrigues, Haniel Lângaro, José Guilherme de Toledo, Leonardo Dutra, Gabriel Cereta Jung, Thiago Ponciano e Thiago Petrus