Jovem paraense é campeão de duplas em torneio de tênis disputado em Recife (PE)

Considerado uma promessa do tênis paraense, o tenista Nicholas Matos, de 12 anos, venceu na categoria de duplas a etapa Recife do Circuito Regional Fest Tênis infanto-juvenil. A etapa Recife do Circuito Regional Fest Tênis reuniu 118 dos melhores atletas infanto-juvenis de diversos estados do Norte e Nordeste, no Squash Tennis Center, no último fim de semana.

Nicholas conquistou o título ao lado de Edy Oliveira Júnior. Aliás, o paraense perdeu para Edy na semifinal da categoria até 12 anos masculino no simples.

“Nicholas foi campeão de duplas em Recife. Foi um grande feito. Ele perdeu na semifinal pro campeão do torneio que era seu parceiro de duplas”, contou o pai e treinador do atleta paraense, Landri Matos.

Antes de ir para Recife, o paraense disputou a etapa Belém do Circuito Regional Fest Tênis infanto-juvenil, realizado na Assembleia Paraense, e ganhou na categoria 12 anos.