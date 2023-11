Paraense conquista o Campeonato Brasileiro de Kart; veja mais

O automobilismo no Pará celebrou a conquista de um campeão nacional no último sábado (18). Luiz Keiji assegurou o título do Campeonato Brasileiro de Kart na Categoria Senior AM, realizado no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano (MG). Durante seis dias de intensos treinos e corridas, o piloto paraense dominou a competição.

Ao vencer as duas corridas classificatórias, a corrida pré-final e a grande final disputada no sábado à tarde, Keiji alcançou a vitória com mais de cinco segundos de vantagem sobre o segundo colocado.

Na corrida final, Keiji largou bem e liderou a prova desde o início. (Divulgação) Na corrida final, Keiji largou bem e liderou a prova desde o início. (Divulgação)

"Esta foi uma semana bastante intensa, com resultados muito positivos. Porém, tudo o que foi alcançado nos treinos precisava ser confirmado na corrida final, e felizmente deu tudo certo. Este título é para o Pará", comemorou o piloto, que também triunfou recentemente na Copa Paragominas, realizada em outubro no novo kartódromo do estado.

Após conquistar seu primeiro título nacional, Luiz Keiji deseja promover o desenvolvimento da modalidade no estado, vislumbrando a possibilidade de ter mais pistas ou até mesmo a construção de um autódromo. Ele aposta na formação de uma nova geração de pilotos capazes de representar o Pará nas competições.

Na corrida final, Keiji largou bem, liderou desde o início e logo abriu uma grande vantagem, deixando a batalha principal entre cinco pilotos, que disputaram o posto de vice-campeão. Esses competidores travaram uma corrida equilibrada, e o segundo lugar ficou com Leonardo Guimarães, seguido por William Hoepers em terceiro, Andherson Abreu - que largou em 12º lugar - e Leandro Almeida.

Confira o resultado da Final

1 - LUIZ KEIJI /FEPAUTO, 18:25,301

2 - LEONARDO GUIMARÃES /FMA, a 5,548

3 - WILLIAN HOEPERS /FMA, a 5,693

4 - ANDHERSON ABREU /FMA, a 5,921

5 - DIEGO FARIA /FMA, a 6,249

6 - LEANDRO ALMEIDA /FMA, a 6,984

7 - GUSTAVO FAVORETTO /FASP, a 9,687

8 - CARLOS GOMES JR /FAERJ, a 10,230

9 - RODRIGO RESENDE /FMA, a 11,334

10 - EUVALDO LUZ /FSA, a 16,801

11 - JÚLIO WOLFF /FMA, a 18,987

12 - IGOR ROSA AMARAL /FMA, a 21,013

13 - GUILHERME MORANDINI /FAMS, a 23,232

14 - GIOVANI GIROTTO /FAUESC, a 24,757

15 - DADO SALAU /FPARN, a 4 voltas

16 - SANDRO CIBIEN /FAEES, a 6 voltas

17 - RAFAEL SEIXAS /FMA, a 9 voltas

18 - THIAGO RIBEIRO /FMA, a 14 voltas

19 - WALTER NETO /FPEA, a 14 voltas

20 - IVO GOMES JR /FAB, a 16 voltas