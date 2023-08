Organizações que promovem esporte em comunidades podem receber apoio financeiro por meio de edital

As organizações que promovem práticas esportivas em comunidades vulneráveis podem ser beneficiadas pelo edital Esporte e Cidadania, que visa dar suporte financeiro a estas instituições. Esta é apenas a primeira etapa do projeto que também oferecerá formações pedagógicas e em gestão organizacional. As inscrições vão até 28 de agosto por meio do site do projeto.

Além da ajuda financeira, o projeto prevê um acompanhamento profissional do trabalho e mentorias a partir de parceiros técnicos e especializados. O objetivo é possibilitar, a partir do apoio financeiro e formações, que as organizações selecionadas sejam capazes de fortalecer suas práticas e articular novas parcerias para consolidar e manter a continuidade das atividades.

No primeiro momento, o edital, promovido pelo Instituto Assaí, selecionará, ao todo, 50 organizações na Região Norte, Nordeste e Metropolitana de São Paulo. Os selecionados devem receber formação técnica durante quatro meses e elaborar propostas de planos pedagógicos, que serão avaliados para selecionar as 15 organizações que devem chegar à fase final, onde podem receber o aporte financeiro de até R$90 mil.

Serviço:

Edital Esporte e Cidadania

Período de inscrição: até 28 de agosto

Onde se inscrever: www.institutoassai.org.br/esporte

Locais: Região Norte, Nordeste e Região Metropolitana de São Paulo