De volta à rota das grandes competições de tênis, Belém é sede do Brasil Tennis Classic

Após nove anos, Belém está de volta à rota de competições da ITF World Tennis Tour, da Federação Internacional de Tênis, e recebe o Ano IV - Brasil Tennis Classic que começa nesta segunda-feira (14) e 20 de agosto. Valendo uma premiação de $15 mil dólares, o torneio da série M15 vai ser realizado nas quadras da Assembléia Paraense, com entrada gratuita para o público.

E não é de hoje que Belém recebe grandes torneios de tênis, nos últimos anos a capital paraense tem se destacado e se tornado rota das competições. Para o presidente da Federação Paraense de Tênis (FPT), Roberto Kataoka, os torneios são uma forma de popularizar a modalidade.

“Um torneio profissional como o Brasil Tennis Classic é muito importante para o esporte na região, pois é uma forma de fomentar o tênis, seja através dos atletas juvenis, sociais, profissionais ou até mesmo daqueles que nunca praticaram e por curiosidade podem encontrar no tênis uma vocação”, disse.

Ainda segundo Kataoka, a intenção é manter o torneio no calendário paraense, para que seja cada vez maior. “Queremos manter [o torneio] por muitos anos no calendário e trabalhar para trazer um challenger ano que vem com pontuação e premiação ainda maiores”, afirmou.



Ranking internacional

E no torneio não é apenas o prêmio de cerca de R$70 mil que está em jogo, mas também os pontos que contam para o ranking da Association of Tennis Professionals (ATP), que define os melhores jogadores de tênis do mundo. Para Gilbert Klier, tenista brasiliense que vai jogar pela primeira vez em Belém, chegar ao ranking é o grande objetivo da carreira.

“Espero fazer um bom torneio e quem sabe ganhar. Quero poder fazer bem aquilo que venho treinando, e é um torneio muito importante pro meu crescimento, somar cada vez mais pontos para poder jogar torneios maiores e chegar no top 10 da ATP”, disse.

E os paraenses também estão no torneio, e o trabalho de representar o estado sede fica para os tenistas Eduardo Lima e David Martins. Os dois foram convidados para a chave principal e também querem juntar pontos para o ranking da ATP.

Lima, de apenas 17 anos, já está ganhando destaque no cenário nacional, e foi vencedor do Açaí Bowl, torneio com os melhores nomes do norte do país na modalidade. “É uma expectativa muito grande poder jogar a chave principal do meu primeiro ITF. Estou animado por poder jogar em casa, nas quadras do clube onde sempre joguei. Sei que é uma experiência única, então vou dar meu melhor até o último ponto”, afirmou.

Já Martins, de 29 anos, é o melhor tenista paraense da Classe A. “Este será meu primeiro torneio profissional da ITF. Tenho certeza que será uma aventura essa experiência, mas estou treinando bastante aqui na Assembleia, conheço o clube, conheço essas quadras, e só tenho a agradecer ao convite para ter a chance de jogar em casa”, disse.

Tênis David Martins (Divulgação) Eduardo Lima (Arquivo Pessoal)

O torneio ainda vai ter a presença dos tenistas José Pereira, Fernando Yamacita, Igor Gimenez, João Eduardo Schiessl, Mateo Barreiros Reyes, Paulo André Saraiva, Gabriel Sidney, Pedro Rodrigues e Gustavo Ribeiro de Almeida. O chaveamento e a programação ainda serão divulgados pela organização.

Serviço

Ano IV - Brasil Tennis Classic

Data: 14 a 20 de agosto

Local: Assembléia Paraense (Avenida Almirante Barroso, 4614 – Souza)

Premiação: US$ 15 mil (R$ 71 mil na cotação atual)

Categoria: M15 – ITF World Tennis Tour – Masculino

Entrada gratuita